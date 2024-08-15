Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, incir toplamak için ağaca çıkan Yaman Türker (59), dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Türker’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın detayları

Erdek ilçesinde yaşayan Yaman Türker, incir toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü. Türker’in yerde hareketsiz yattığını fark eden komşuları, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türker’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaman Türker’in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Cenaze, 16 Ağustos 2024 Cuma günü Yalı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.