Çanakkale’deki Orman Yangını Hakkında Bakan Yumaklı’dan Açıklama

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede yaptığı incelemelerin ardından yangının son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çanakkale'deki yangının seyri

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını, saat 09.51'de Eceabat ilçesi yakınlarında başladı. Yangına ilk müdahale sadece 3 dakika sonra yapıldı, ancak 45 kilometreyi aşan rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı ve yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Şu ana kadar boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri bulunmamakla birlikte, 57. Alay Şehitliği yangından etkilenmedi.

Bakan Yumaklı’nın açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinde helikopterle yaptığı incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı. Yangının şiddetli rüzgar ve düşük nem oranları sebebiyle kontrol altına alınmasının zorlaştığını belirten Bakan Yumaklı, yangının denize kadar olan alanda devam ettiğini söyledi. Bakan ayrıca, yangına müdahale ederken kaza geçiren bir ekibin durumunun iyi olduğunu ve görevlerine devam ettiklerini açıkladı.

Diğer bölgelerde devam eden yangınlar

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde gün içerisinde 19'u orman, 23'ü de kırsal alan olmak üzere toplam 42 yangının çıktığını ifade etti. Çanakkale Eceabat yangını dışında, Bolu-Göynük-Bekirfakılar ve Manisa Gördes’te de yangınların devam ettiğini belirtti. Bu yangınlar için toplamda 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve 1413 personelin aktif olarak çalıştığını kaydetti.

Havalar daha da tehlikeli olacak

Bakan Yumaklı, önümüzdeki günlerde düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların yangın riskini artıracağını vurguladı. Cumartesi ve Pazar günlerinin özellikle kritik olduğunu belirten Bakan, tüm valiliklere gerekli uyarıların yapıldığını ve vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek her türlü eylemden kaçınmaları gerektiğini söyledi.