İzmir’in uzun süredir tartışılan İnciraltı planlama sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnciraltı’ndaki çevre düzeni planı değişikliğini onayladı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gelişmeyi "İzmir için tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

İnciraltı'nda çevre düzeni planı değişikliği onaylandı

İzmir’in kent merkezinde yer alan İnciraltı bölgesinde planlama süreci uzun zamandır kamuoyunda tartışmalara neden oluyordu. Çevre düzeni planında "Turizm Tesis Alanı" ve "Bölge Parkı / Büyük Kentsel Yeşil Alan" kullanımlarına ayrılan alanda yapılan değişiklik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un onayıyla resmiyet kazandı.

Buna göre İnciraltı, "Tercihli Kullanım Alanı" olarak planlandı. Plan değişikliğiyle bölgenin turizm ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Mahmut Atilla Kaya’dan 'tarihi adım' vurgusu

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

''Bugün, İzmir'imiz için tarihi bir adım atıldı!

Kent kamuoyunun uzun süredir beklediği, İzmir'imizin değerine değer katacak İnciraltı planlama sürecinde, haftaya müjdeli bir haberle başlıyoruz.

İnciraltı'nda Meri 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında "Turizm Tesis Alanı" ve "Bölge Parkı / Büyük Kentsel Yeşil Alan" kullanımlarına ayrılan alanda çevre düzeni planı değişikliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un imzasıyla resmen onaylandı. Böylece, İnciraltı "Tercihli Kullanım Alanı" olarak planlanmıştır.

Bu güzel gelişmenin başta İzmir'imize, hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Başta İzmir'imizin her meselesinde ilgi ve alakasını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.

Yine İzmir'imizin her meselesine duyarlılık gösteren ve sahip çıkan Sayın Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz.

Planın hazırlanmasında emek harcayan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Sayın H. Abdullah Uçan'a ve tüm Bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sürecin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyaset üstü bir anlayışla, ortak akıl ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine büyük önem veriyoruz.

Bugüne kadar Bakanlık ile görüşmeleri birlikte yürüttüğümüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da görevlendirilen Balçova Belediye Başkanı Sayın Onur Yiğit ile bu hafta içerisinde bakanlığımızda bir araya gelerek, belediyenin teknik ekibinin son görüşlerinin alınmasını sağlayacağız. Buna istinaden de 1/5000 1/1000 ve 18 uygulamalarına ilişkin olarak çalışmalar Bakanlığımız tarafından hızlı bir biçimde sonlandırılacak.

Kentimizin dinamiklerini temsil eden birçok paydaşla işbirliğimiz devam edecek.

İnciraltı, İzmir'imizin yarınlarına nefes olacak.

Birlikte başardık, birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz!''