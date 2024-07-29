İnciraltı Mithatpaşa Caddesi’nde dün yaşanan korkunç anlar, bir motosiklet ve yan sepetinde bulunan 7 ila 12 yaş arasındaki dört çocuk ile ilgili. Çocuklar, hızla ilerleyen motosiklette trafikte büyük bir tehlike yarattı.

Kaza kıl payı önlendi

Mithatpaşa ve İnciraltı Caddesi’ni bağlayan adada çocukların önü, bir binek aracın aniden çıkmasıyla kesildi. Neyse ki sürücünün ani refleksi sayesinde kaza yaşanmadı, ancak çocuklar kilometrelerce aynı güzergahta tehlikeli bir şekilde sürdü.