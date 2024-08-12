Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan incirin hasat dönemi, bu yıl Aydın’da yoğun bir şekilde başladı. Aydın, dünya genelinde kaliteli incirlerin yetiştiği bölgelerden biri olarak bilinirken, ülke pazarının yüzde 80'ini karşılıyor. Bu yılın sıcak hava koşulları, hasat dönemini öne çekti ve üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla incir bahçelerine akın etti.

Germencik ilçesinde incir üreticiliği yapan Berkay Avcu, bu yıl kalite açısından oldukça memnun olduklarını ancak rekoltede belirgin bir düşüş yaşandığını ifade etti. Sıcak havaların, meyve büyüklüğünü ve verimliliği olumsuz etkilediğini belirten Avcu, "Kalite yüksek, ancak rekoltede gözle görülür bir azalma var. Bu durum, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda etkisini gösterecek" dedi.