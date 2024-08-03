Aydın'ın İncirliova ilçesi Sevgi Yolu bölgesinde meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, seyyar esnaf T.B.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. T.B., tezgahının kaldırılmasına sinirlenerek Kaya’ya saldırdı. Başkan Kaya, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan şikayetler üzerine harekete geçen İncirliova Belediyesi, bölgede boya tezgahı bulunan T.B.'nin tezgahını kaldırma kararı aldı. T.B., kadınlara laf attığı gerekçesiyle şikayet edilmişti.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, saldırgan T.B.'yi gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan T.B.'nin, emniyet güçlerine tehdit ve hakaret ettiği öğrenildi.

Başkan Kaya’dan açıklama

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, olayın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sevgi Yolu üzerinde uygunsuz davranışları nedeniyle çevredeki esnaf ve vatandaşlarımızdan yoğun şikayet alan bir seyyar esnafı uyardığımız esnada şahsın hakaret ve bıçaklı saldırısına maruz kaldığımı üzülerek belirtirim. Şahsıma yapılan bu talihsiz saldırı ekip arkadaşlarımızca fiili duruma varmadan engellenmiş olup, şahıs emniyette ifade vermektedir. Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu bildirir, arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ederim."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.