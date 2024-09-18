İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için başlatılan yardım kampanyalarına bir yenisini ekleyerek, beş yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda sol ayağını kaybeden Berkay Uslu için destek çağrısında bulundu. Aydın Valiliği onayıyla gerçekleştirilen kampanya, Uslu’nun artık kullanılamaz hale gelen protezinin yenilenmesini hedefliyor.

Başkan Kaya, daha önce iki kolunu kaybeden Samet Aktepe ve SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Alparslan Sarıboğa için başlattığı yardım kampanyalarının başarısından bahsederek, "Samet ve Alparslan’da başardık; hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımız sayesinde Berkay için de başaracağız," dedi.

Protezin maliyeti 160 bin TL

2024 Avrupa Büyükler Para-Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmış olan Berkay Uslu, şu an Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi. Başkan Kaya, Uslu’yu makamında kabul ederek, genç sporcunun başarıları için tebrik etti. Uslu’nun yenilenmesi gereken protezinin maliyeti 160 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Başkan Kaya, "Berkay evladımızın protezinin yenilenmesi için gerekli olan miktarın en kısa sürede toplanmasını ve onun normal hayatına devam edebilmesini sağlamak için tüm hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz," dedi.

Destek olmak için Aydın Valiliği onaylı kampanya

Berkay Uslu, kampanyanın duyurulmasında öncülük eden Başkan Kaya’ya teşekkür ederek, “Uzun süredir kullandığım protezimin yenilenmesi için Nisan ayından bu yana devam eden bir yardım kampanyamız var. Maalesef gereken miktarın çok azı toplanabildi. Başkanımız bu süreçte beni yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uslu, kampanyanın amacına ulaşmasını ve yeni protezine bir an önce kavuşmayı umduğunu belirtti.