Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalara paralel olarak yeniden zamlandı. Cuma günü yapılan 1 lira 35 kuruşluk indirimin ardından, benzinin litre fiyatına bu kez 81 kuruşluk bir zam geldi.

İndirimler kısa sürdü

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı esmişti. Çarşamba günü motorin fiyatlarına 2 lira 64 kuruş, Perşembe günü ise benzine 2 lira 18 kuruş civarında indirim yapılmıştı. Ardından Cuma günü benzine gelen 1 lira 35 kuruşluk indirimle sürücüler bir nebze nefes almıştı. Ancak bu iyimser hava kısa sürdü.

Petrol fiyatlarındaki toparlanma zam getirdi

Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 64 dolardan işlem görürken, bu sınırlı toparlanma akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle indirim serisi sona erdi ve yeniden zam dönemi başladı.

Yeni zam pompa fiyatlarına yansıdı

Yapılan açıklamaya göre, benzine gelen 81 kuruşluk zam bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatlarının ortalama litre satış fiyatları yeniden yükseldi.

İstanbul (Avrupa): Benzin 44,18 TL/LT – Motorin 44,32 TL/LT – LPG 27,39 TL/LT

İstanbul (Anadolu): Benzin 44,03 TL/LT – Motorin 44,20 TL/LT – LPG 26,79 TL/LT

Ankara: Benzin 44,75 TL/LT – Motorin 45,07 TL/LT – LPG 27,29 TL/LT

İzmir: Benzin 45,12 TL/LT – Motorin 45,43 TL/LT – LPG 27,24 TL/LT