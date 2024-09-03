Adana’nın Seyhan ilçesinde şok edici bir cinayet vakası yaşandı. Sucuzade Mahallesi’nde yürüyüş yapan 43 yaşındaki Erol Kavak, motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Kavak’ın göğüs bölgesinden aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Sucuzade Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erol Kavak, sokakta yürüdüğü sırada motosikletli iki kişi tarafından hedef alındı. Şüpheliler tabanca ile Kavak’ı göğsünden vurarak kaçtı. Kavak, ağır yaralı olarak yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve kurtarma çabaları

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kavak’a ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Ancak Kavak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis çalışmaları ve şüphelilerin aranması

Adana Emniyet Müdürlüğü, cinayet zanlılarını yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis, cinayetle ilgili her türlü bilgi ve ihbarı değerlendirerek, adaletin sağlanması için çaba gösteriyor.