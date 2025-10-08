Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin başlatılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlar, başvuruların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

500 bin konut için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz.” dedi.

Proje kapsamında şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuklu ailelere özel kontenjan ayrılacağı belirtildi.

Başvuru tarihi henüz açıklanmadı

TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuruların ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı. Açıklamaya göre başvuruların e-Devlet üzerinden alınması ve hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi planlanıyor.

Başvuru takviminin ve detayların önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından paylaşılması bekleniyor.

TOKİ’den kiralık konut projesi

Sosyal konut projesine ek olarak TOKİ, İstanbul’da ilk kez kiralık konut projesini de hayata geçirecek. Bu kapsamda, 500 bin konutun içinde yer alan 15 bin konutun kiraya verileceği açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu evlerin rayiç bedelin yarı fiyatına kiralanacağını belirterek, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda barınma imkânına kavuşacağını ifade etti.