İngiliz basınından Fenerbahçe için flaş transfer iddiası ortaya atıldı. The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United forması giyen sağ kanat oyuncusu Antony'i kiralamak istiyor. Haberde, bu sezon Manchester United formasıyla sadece 1 dakika süre alan Antony bu durumdan oldukça rahatsız ve takımdan ayrılmak istiyor. Manchester United yönetimi, kanat rotasyonundaki dördüncü isim olan Antony’nin kiralanmasına sıcak bakıyor.

Brezilyalı futbolcu için Avrupa'nın birçok takımı devrede. Ancak Fenerbahçe'nin en büyük avantajı ise rakipleri olan Avrupa takımlarının transfer döneminin sona ermesi. Türkiye’de yaz transfer döneminin hala açık olması Fenerbahçe’nin bu transferdeki şansını arttırıyor.

2022 yılında Ajax'tan 95 milyon Euro bedelle Kırmızı Şeytanlara transfer olan Antony, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.