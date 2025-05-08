Coventry ile Sunderland, Championship Play-Off yarı final maçında karşılaşıyor. Yayın saati, kanal bilgisi ve maç detayları açıklandı.
İngiltere Championship Play-Off Yarı Final mücadelesinde Coventry ile Sunderland, 09 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Maçın detaylı yayın bilgileri açıklandı.
Coventry - Sunderland maçı yayın bilgileri
|Maç
|Coventry - Sunderland
|Tarih
|09 Mayıs 2025, Cuma
|Saat
|22:00 (TSİ)
|Yayın Kanalı
|Tuttur TV
|Yayın Durumu
|Şifreli
|Stadyum
|Coventry Building Society Arena (Coventry, İngiltere)
Tuttur TV yayın bilgileri
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Platform: Türksat uydusu ve internet
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Erişim: İddaa numaralı kanal üzerinden erişilebilir
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Yayın Durumu: Şifreli
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Not: Maçı izlemek için Tuttur üyeliği gereklidir
Coventry - Sunderland maçı ne zaman?
İngiltere Championship Play-Off Yarı Final maçlarından biri olan karşılaşma, 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.
Coventry - Sunderland maçı saat kaçta başlayacak?
Maç, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.
Coventry - Sunderland maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, Coventry şehrinde yer alan Coventry Building Society Arena stadyumunda oynanacak.