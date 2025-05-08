Coventry ile Sunderland, Championship Play-Off yarı final maçında karşılaşıyor. Yayın saati, kanal bilgisi ve maç detayları açıklandı.

İngiltere Championship Play-Off Yarı Final mücadelesinde Coventry ile Sunderland, 09 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Maçın detaylı yayın bilgileri açıklandı.

Coventry - Sunderland maçı yayın bilgileri

Maç Coventry - Sunderland
Tarih 09 Mayıs 2025, Cuma
Saat 22:00 (TSİ)
Yayın Kanalı Tuttur TV
Yayın Durumu Şifreli
Stadyum Coventry Building Society Arena (Coventry, İngiltere)

Tuttur TV yayın bilgileri

Coventry - Sunderland maçı ne zaman?

İngiltere Championship Play-Off Yarı Final maçlarından biri olan karşılaşma, 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.

Coventry - Sunderland maçı saat kaçta başlayacak?

Maç, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

Coventry - Sunderland maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Coventry şehrinde yer alan Coventry Building Society Arena stadyumunda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ