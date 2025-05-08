Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Mayıs 2025 günü saat 08.55 sıralarında Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik botla denizde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye yönlendirilen TCSG-4 ve KB-38 Sahil Güvenlik botları, kısa sürede lastik bota ulaştı.

5 farklı ülke vatandaşı kurtarıldı

Yapılan müdahalede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 24 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Göçmenlerin Yemen, Angola, Irak, Kongo ve Kamerun uyruklu oldukları tespit edildi.

Geri Gönderme Merkezine sevk edildiler

Karaya çıkarılan göçmenler, gerekli sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.