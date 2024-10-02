İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları dünya genelinde tepkiyle karşılandı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yazılı açıklamasında İran’ın bu saldırılarını kınadı ve İngiliz kuvvetlerinin gerilimi önlemek için bölgedeki faaliyetlerini sürdüğünü ifade etti. Bakan Healey, operasyona katılan personele cesaret ve profesyonelliklerinden dolayı teşekkür etti, ancak İngiltere’nin İsrail’e nasıl destek verdiği konusunda detay vermekten kaçındı.

İngiliz kuvvetleri Orta Doğu’da rol aldı

İran’ın İsrail’e karşı gerçekleştirdiği füze saldırıları, Orta Doğu’daki gerginliği daha da tırmandırdı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, saldırıları kınayan yazılı açıklamasında, “İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu’da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır” dedi. Healey, İngiltere’nin İsrail’in savunma hakkının tamamen arkasında olduğunu belirterek, operasyona katılan tüm İngiliz personeline cesaretleri ve profesyonellikleri için teşekkür etti.

İran’ın füze saldırılarına tepkiler artıyor

İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, İsrail’e yönelik yaklaşık 200 füze kullanıldı. İran yetkilileri, işgal altındaki stratejik hedeflere yönelik “Gerçek Vaad 2” operasyonunu başlattıklarını duyurdu. Bu gelişmeler, uluslararası arenada geniş yankı bulurken, başta İngiltere ve ABD olmak üzere birçok ülke saldırıları kınadı.

ABD İsrail'e aktif destek verdi

ABD hükümeti de yaptığı açıklamada, İsrail’in İran saldırılarını, ABD kuvvetlerinin aktif desteğiyle bertaraf ettiğini belirtti. İngiltere gibi ABD de İsrail’in kendini savunma hakkını vurgularken, bölgede tansiyonun daha da yükselmesini engellemek için işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi.