Eskişehir’in Emek Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, plakasız bir motosiklet sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. 17 yaşındaki K.H.'nin kaçış girişimi, önce bir hafif ticari araca, ardından polis motosikletine çarpmasıyla sonuçlandı. Olayda, 2 polis memuru ve 2 sivil yaralandı.

Polisten kaçarken kaza yaptı

Kaza, Fahrettin Günaltay Caddesi üzerinde yaşandı. Plakasız motosiklet sürücüsü K.H., polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. K.H.’nin kontrolündeki motosiklet, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan motosiklet, kovalamacaya katılan polis memuru M.İ.’nin motosikletine çarparak durdu.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.