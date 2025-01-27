İngiltere’de, iş dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. 200 şirket, çalışanların ücret kaybı olmadan haftada dört gün çalışma düzenine geçiş yaptı. Bu karar, hem işçi mutluluğunu hem de verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yeni çalışma düzeni: 32 saatlik hafta

Bu değişiklikle birlikte, İngiltere'deki bu şirketler, mühendislik, finans ve insan kaynakları gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor ve toplamda 5.000'den fazla çalışanı kapsıyor. Artık çalışanlar, haftada yalnızca 32 saat çalışacak.

4 Günlük Hafta Vakfı'nın verilerine göre, bu yeni düzenin işçi mutluluğunu ve verimliliği artırdığı vurgulandı. Ayrıca, yapılan bir araştırma, İngiltere halkının %58’inin 2030 yılına kadar üç günlük hafta sonunun standart hale geleceğine inandığını ortaya koydu.