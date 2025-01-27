Şehzadeler Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak bir etkinlik serisine ev sahipliği yapıyor. 27-31 Ocak tarihleri arasında Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi’nde düzenlenen Eğlence ve Atölye Günleri, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefliyor.

Eğitim ve eğlence bir arada

Etkinliklerin açılışı, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik Robotik Kodlama Atölyesi ile yapıldı. Etkinlik programı, Fotoğrafçılık, Vampir Köylü, Karaoke, Tabu, Bilgi Yarışması ve Matematik Oyunu gibi aktivitelerle zenginleştirildi. Çocuklar, bu aktivitelerle eğlenirken yeni beceriler kazanma fırsatı buluyor. Ayrıca, ikramlar ve sürpriz hediyelerle tatil deneyimleri daha keyifli hale getiriliyor.

“Çocuklarımızın gelişimi önceliğimiz”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocukların eğitim ve sosyal gelişimini desteklemenin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Başkan Durbay, “Eğlence ve Atölye Günleri ile çocuklarımızın hem eğlenip hem de yeni bilgiler öğrenmesini sağlıyoruz. Onların yaratıcılıklarını ve sosyalleşmelerini geliştiren bu tür projelerle yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yıl boyunca çocuklarımıza yönelik farklı kurs ve etkinliklerle katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.