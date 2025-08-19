İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 15 Ağustos Cuma günü Kiraz’ın Haliller Köyü’nde elektrik kaçağından çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen Ali Cerit ve ailesini ziyaret etti. Başkan Tugay, yangın sonrasında aileye destek olunması talimatını verdi ve gerekli yardımların kısa sürede ulaştırılacağını aktardı.

İlçe belediyesi konteyner temin etti

Olayın ardından Kiraz Belediyesi, Cerit ailesine geçici barınma imkânı sağlamak için konteyner temin etti. Başkan Tugay, ziyarette aileyle bir araya gelerek, yalnızca acil ihtiyaçların karşılanmasının yeterli olmadığını, evin yeniden oturulabilir hale getirilmesi için çalışmaların yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Günlük yaşam için gerekli destek sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri ve imkânlarıyla ailenin yanında olduğunu belirten Başkan Tugay, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ile birlikte ailenin günlük yaşamına dönmesi için gerekli tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Sosyal hizmetler ekipleri ihtiyaçları karşıladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, adrese giderek aileye beyaz eşya, oturma takımı ve gıda desteği sağladı. Başkan Tugay’ın talimatıyla aileye tüm acil ihtiyaçları hızla ulaştırıldı ve evin onarımı için gerekli hazırlıklar başlatıldı.