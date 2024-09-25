İzmir'in yoğun caddelerinden biri olan İnönü Caddesi'nde, İkiçeşmelik istikametinde Bayramyeri alt geçit çıkışında bir trafik kazası gerçekleşti.

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık altı metre yüksekten alt geçide düştü. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi ağır yaralı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilin ters döndüğünü belirledi. Araçta bulunan üç kadının kazada hayatını kaybettiği, iki kadının ise ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, hayati tehlikesi bulunan durumda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Eşrefpaşa Caddesi, 648 sokak ve İnönü Caddesi İkiçeşmelik yönünde trafik yoğunluğu gözlemlendi.

Kazanın sebebi ve etkileri

Kaza nedeniyle, bölgedeki trafik akışının ciddi şekilde etkilendiği bildiriliyor. Yoğunluğun, yolcuların zamanında hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, güzergahı kullanacak olan sürücülerin alternatif yolları değerlendirmesi ve seyahat planlarını gözden geçirmesi önem taşıyor.