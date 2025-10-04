İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde aranan 96 şüpheli de yakalandı.
Silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi
Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca ve 7 bin 643 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, 3 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı aracı da ele geçirdi.
Çalışmalarda 24 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti, 120 şüpheliye uyuşturucu kullanma, 350 şüpheliye ise yoklama kaçağı olmaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde aranan 96 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.