İstanbul Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir inşaat alanında yaklaşık 2 ay önce başlayan kazık çakma çalışmaları, yan tarafta bulunan 3 katlı bir binada ağır hasara yol açtı. Bina sakinleri, zabıta ekiplerinin uyarısı üzerine evlerini hızla boşaltmak zorunda kaldı.

Çatlaklarla başlayan sorun mühürleme ile sonuçlandı

Geçen yıl Ağustos ayında müteahhite verilen 5 katlı bir binanın yıkımı sonrası inşaata kazık çakılarak başlandı. Ancak çalışmalar sırasında yan tarafta bulunan 4 daireli 3 katlı binada çatlaklar meydana geldi. Bina sahibi Nuran Kal, müteahhite çatlaklarla ilgili bilgi verdiğini ancak önlem alınmadığını belirtti. Çalışmalar devam ederken, dün sabah saatlerinde bina duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

Zabıta ekipleri çalışmaları durdurdu

Zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelerek inşaatı durdurduğu öğrenildi. Ağır hasar alan binada oturan Yakup Çelik ve bina sahibi Nuran Kal’a binayı tahliye etmeleri bildirildi. Çelik, evindeki eşyalarını çıkararak daireyi boşalttı. Ancak Nuran Kal’ın evini boşaltmasına izin verilmedi.

Nuran Kal, “Biz o kadar sallandık ki can havliyle dışarıya çıktık. Dışarıya çıktıktan sonra müteahhitin kim olduğunu sordum ve bana gösterdiler. Çağırdım ve bu şekilde mi yıkıyorsunuz dedim. Böyle bilinçsiz yıkılmaz. 2 ay önce çalışma başlarken ben duvarlarda hafif açılmalar gördüm ve yine gidip müteahhiti uyardım. Banyomda ve duvarlardaki resimlerde kayma başladı. Ben müteahhiti uyardım ancak o bana binayı bize ver dedi. O işte öyle olmuyor. Son 3 gündür her yer çatlıyor. Kendisini uyarıyorum ve ev çatlıyor diyorum. Ev tehlike altında dedim" dedi.

"Bizi apar topar çıkarttılar"

Kal, "Yemek yaparken bir anda geldiler ve bana çıkın dediler. Tamam çıkayım dedim. 2-3 tane eşya alın, mühürleyeceğiz dediler. Yan taraftaki inşaatta yoğun bir çalışma vardı. Tehlikeli çalışmalar duvarları bu hale getirdi. Şu an dışarıdayız, bizi apar topar çıkarttılar, nereye gideceğimizi de bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.