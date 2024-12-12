Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan trajik bir iş kazasında, 54 yaşındaki inşaat işçisi Ali Ç., elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, 11 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında Erdek'e bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ormanlı Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan Ali Ç., henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali Ç.'nin cenazesi, olayın ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sivas nüfusuna kayıtlı olan ve inşaat işçisi olarak çalışmak üzere Erdek'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı