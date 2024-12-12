Bartın'da hareketli anlar yaşandı. Polisin "dur" ihtarına uymayan 67 ZV 437 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Y., polisten kaçarken aracını Türbe Caddesi'nde terk etti. Hızla köprünün karşı yakasına geçen A.Y., yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir korkuluklara çıkarak çamurlu zemine atladı. Atlama sonucu sekerek kaçmaya devam eden sürücü, mezarlıkların bulunduğu bölgeye yöneldi ve izini kaybettirmeyi başardı.

Bölgeye çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edilmesine rağmen şahsın izine rastlanamadı. A.Y.'nin alkollü olduğu ve bu nedenle polisten kaçtığı tahmin ediliyor.