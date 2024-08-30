Christmas Adası, Avustralya: Yengeç dalgası

Christmas Adası'nda her yıl 50 milyon yengeç kıyıya göç ederken, ada tamamen yengeçlerle doluyor. Yengeçler için özel yollar ve köprüler bile inşa edilmiş.

Assateague Adası, ABD: Vahşi atların cenneti

Assateague Adası, 300'den fazla vahşi atın yaşadığı bir bölge. Atlar, adanın tarihiyle özdeşleşmiş durumda ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Tashirojima Adası, Japonya: Kedilerin adası

Japonya’daki Tashirojima Adası'nda kedi nüfusu insanları katlıyor. 100 kişilik yerleşim yerine karşılık adada yüzlerce kedi yaşıyor.

Okunoshima Adası, Japonya: Tavşanların hüküm sürdüğü ada

Okunoshima Adası'nda 300'den fazla yabani tavşan yaşıyor. Tavşanlar, adanın en popüler sakinleri ve ziyaretçilerin ilgi odağı.

Phi Phi Adası, Tayland: Maymunların bölgesi

Tayland’daki Phi Phi Adası, Monkey Beach adıyla bilinen bir bölgeye ev sahipliği yapıyor. Burada yaşayan makak maymunları turistlerle etkileşimde bulunuyor.

Seal adası, Güney Afrika: Fokların evi

Seal Adası, 64.000 Cape kürklü fokunun yaşadığı bir üreme alanı. Adanın zorlu şartları, fokların rahatça çoğalmasına olanak sağlıyor.

Yeni Zelanda: Koyunların hüküm sürdüğü topraklar

Yeni Zelanda’da kişi başına 6 koyun düşüyor. Ülkenin koyun çiftçiliği geleneği, bu yüksek nüfusu mümkün kılmış.