Christmas Adası, Avustralya: Yengeç dalgası

Christmas Adası'nda her yıl 50 milyon yengeç kıyıya göç ederken, ada tamamen yengeçlerle doluyor. Yengeçler için özel yollar ve köprüler bile inşa edilmiş.

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Assateague Adası, ABD: Vahşi atların cenneti

Assateague Adası, 300'den fazla vahşi atın yaşadığı bir bölge. Atlar, adanın tarihiyle özdeşleşmiş durumda ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Tashirojima Adası, Japonya: Kedilerin adası

Japonya’daki Tashirojima Adası'nda kedi nüfusu insanları katlıyor. 100 kişilik yerleşim yerine karşılık adada yüzlerce kedi yaşıyor.

Bakan Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Bakan Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Okunoshima Adası, Japonya: Tavşanların hüküm sürdüğü ada

Okunoshima Adası'nda 300'den fazla yabani tavşan yaşıyor. Tavşanlar, adanın en popüler sakinleri ve ziyaretçilerin ilgi odağı.

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Phi Phi Adası, Tayland: Maymunların bölgesi

Tayland’daki Phi Phi Adası, Monkey Beach adıyla bilinen bir bölgeye ev sahipliği yapıyor. Burada yaşayan makak maymunları turistlerle etkileşimde bulunuyor.

Seal adası, Güney Afrika: Fokların evi

Seal Adası, 64.000 Cape kürklü fokunun yaşadığı bir üreme alanı. Adanın zorlu şartları, fokların rahatça çoğalmasına olanak sağlıyor.

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Yeni Zelanda: Koyunların hüküm sürdüğü topraklar

Yeni Zelanda’da kişi başına 6 koyun düşüyor. Ülkenin koyun çiftçiliği geleneği, bu yüksek nüfusu mümkün kılmış.

Editör: Sezin Türkyılmaz