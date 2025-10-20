NASA ve Toho Üniversitesi araştırmacıları, süper bilgisayarlarla yürüttükleri çalışmada, Dünya’daki yaşamın sonunun milyarlarca yıl sonra gerçekleşeceğini ancak insanlık için tehlikenin çok daha erken başlayabileceğini açıkladı.

NASA’dan Dünya yaşamına dair uyarı

NASA araştırmacıları ve Japonya’daki Toho Üniversitesi bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak Dünya’daki yaşamın geleceğini modelledi. Çalışma, gezegenimizdeki tüm yaşam biçimlerinin sonunun milyarlarca yıl içinde gerçekleşeceğini, ancak insanlığın karşılaşacağı tehlikenin çok daha erken olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, yaşamın sona ereceği tarih Güneş’in yaşam döngüsüne bağlı. Güneş büyüyüp ısındıkça Dünya’nın yüzey sıcaklığı artacak ve tüm canlılar için yaşanamaz koşullar oluşacak. Bu senaryoda en dayanıklı mikroorganizmalar bile hayatta kalamayacak.

İnsanlık için kritik uyarı

İnsan yaşamı açısından durum daha erken ve ciddi:

Güneş’in ısısı arttıkça atmosferdeki oksijen seviyesi düşecek.

Hava kalitesi bozulacak, sıcaklıklar keskin biçimde yükselecek.

İklim değişikliği ve Güneş radyasyonu etkileri süreci hızlandıracak.

Bilim insanları, koronal kütle atımları ve güneş fırtınalarının son yıllarda artarak Dünya’nın manyetik alanını etkilediğini ve atmosferdeki oksijen seviyesinin düşmesine yol açtığını belirtiyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliği de bu süreci hızlandırıyor; küresel sıcaklıklar yükseliyor ve kutup buzulları eriyor.

Yaşam yavaş ve geri dönüşsüz bir şekilde sona erecek

Dünya’daki yaşam bir anda bitmeyecek; yavaş, geri dönüşsüz bir süreçle sönümlenecek. Araştırmacılar, bu uzun vadeli senaryoya rağmen insanlığın şimdiden hazırlık yapması gerektiğini vurguluyor.

Bazı bilim insanları, kapalı yaşam destek sistemleri ve yapay yaşam alanları üzerinde çalışıyor. Bu teknolojiler, yaşanabilir ortamları mümkün olduğunca uzun süre korumayı hedefliyor.

Diğerleri ise uzay kolonizasyonuna odaklanıyor. NASA ve SpaceX’in Mars görevleri, Dünya yaşanmaz hâle geldiğinde insan yaşamını sürdürmek için potansiyel çözümler olarak görülüyor.