CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında, kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” olarak bilinen soruşturma kapsamında fezleke hazırlandı. Fezlekeler, milletvekilleri olmaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

CHP’li 2 vekil hakkında fezleke

CHP’li 7 belediye başkanının tutuklanmasına yol açan ve kamuoyunda “Beşiktaş / Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” olarak bilinen soruşturma kapsamında, yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

İddianamede, CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında, dokunulmazlıkları bulunmaları nedeniyle fezleke düzenlendiği belirtildi.

Burhanettin Bulut hakkında iddialar

Soruşturma kapsamında, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın katıldığı bazı ihaleler gerekçe gösterildi. İddianamede, Seyhan Belediyesi’nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verildiği iddia edildi.

Bulut’un milletvekili olması nedeniyle fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Özgür Karabat hakkında iddialar

İddianamede CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile ilgili iddialar ise şu şekilde:

2024 yerel seçimlerinden önce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, CHP’li ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerinden “seçim için destek” adı altında para toplandığı öne sürüldü.

İddialara göre, bu süreçte firmalar CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a 5 milyon TL rüşvet verdi.

Karabat da milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlendi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.