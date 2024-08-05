Kullanıcılar, Instagram'ın yeniden açılacağı tarih ve engelin kalıcı olup olmadığı konularında bilgi arayışını sürdürüyor.

İşte son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar:

Instagram ne zaman açılacak?

Instagram'a erişim yasağı hakkında merak edilen sorulara yanıt arayan kullanıcılar için yetkililerden önemli açıklamalar geldi. BTK'nın Instagram'a yönelik erişim engelinin, platformun belirli "katalog suçlar" ile ilgili düzenlemelere uymaması nedeniyle getirildiği belirtildi. BTK'nın aldığı bu kararın kaldırılabilmesi için Instagram'ın belirli hassasiyetlere uyması gerektiği ifade edildi.

Hürriyet'e konuşan yetkililer, "Avrupa'da benzer durumlarda içerikler genellikle iki saat içinde kaldırılabiliyor. İsteseler, Instagram kısa sürede gerekli düzenlemeleri yapıp engeli kaldırabilirler" şeklinde bilgi verdiler. Ancak, BTK'nın erişim engelinin mahkeme kararı gerektirmediği, zira kararın katalog suçlar kapsamında verildiği belirtildi.

Instagram'ın kapatılma nedeni nedir?

2 Ağustos'ta BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK Başkanı, bu kararın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası'nın 8. maddesi çerçevesinde alındığını açıkladı. Sosyal medya platformunun, belirlenen suçlarla ilgili içerikleri kaldırmadığı için erişim engeline maruz kaldığı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılabileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Sosyal medya platformlarının, ülkemizde uyguladığımız kurallara ve yasalarımıza uyması gerekiyor. Uyarılarımıza rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadıkları için erişim engeli getirdik. Platform gerekli düzeltmeleri yaparsa, bu yasağı kaldıracağız" dedi.

Erişim engelinin kaldırılabilmesi için Instagram'ın, BTK'nın belirlediği düzenlemeleri yerine getirmesi gerektiği belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'ın yeniden açılacağı tarihle ilgili resmi açıklamaları beklemeye devam ediyor.