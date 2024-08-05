Hakkı filmi, İzmir Sinema Ofisi'nin desteğiyle Selçuk ilçesinde çekildi. Film, bahçesinde tarihi bir eser bulan Hakkı'nın hayatındaki büyük değişimi konu alıyor. Yunanistan'da düzenlenen 13. Ege Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan bu yapım, sinemaseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Özcan’ın ilk uzun metraj filmi

Hikmet Kerem Özcan’ın yönetmenliğini üstlendiği Hakkı, yönetmenin ilk uzun metraj sinema filmi olma özelliğini taşıyor. Filmin başrollerinde Bülent Emin Yarar, Hülya Gülşen, Özgür Emre Yıldırım ve Cem Zeynel Kılıç yer alıyor. Hakkı, Yumurta Yapım, AZ Celtic Films ve Circle Project’in ortak yapımı olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklendi.

İzmir Sinema Ofisi'nin katkıları

İzmir Sinema Ofisi’nin desteğiyle çekilen Hakkı, çekimlerin yapıldığı Selçuk ilçesinin doğal ve tarihi güzelliklerini de sinemaseverlere tanıtıyor. Film, yerel halk ve turizm açısından da önemli bir tanıtım unsuru oldu.

Hakkı'nın dünya prömiyerinde sinemaseverler büyük bir merakla filmi izledi. Filmin konusu ve oyunculuk performansları, izleyicilerden tam not aldı.