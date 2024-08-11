2 Ağustos’ta erişime engellenen Instagram, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü yoğun görüşmelerin ardından Türkiye’nin şartlarını kabul ederek yeniden erişime açıldı. Türk kullanıcıların hakları ve güvenliği, terör örgütü propagandalarına karşı alınacak önlemler gibi kritik konular üzerinde anlaşmaya varıldı.

İşte kabul edilen şartlar

Meta, Türkiye'den gelen talepleri kabul ederek, özellikle katalog suçlar çerçevesinde önemli adımlar atmayı taahhüt etti. Buna göre:

Yasal Uyum ve İçerik Kaldırma: Türkiye yasalarına aykırı olan içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılması sağlanacak. Özellikle terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar anında kaldırılacak ve hukuka aykırı durumlarda hızlı müdahalede bulunulacak. Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türk kullanıcıların hesapları güvence altına alınacak. Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar yeniden açılacak ve hesap sahiplerinin hakları korunacak. Instagram açıldı mı? Bakan Uraloğlu açıkladı Terörle Mücadele ve İçerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait içerikler ve propagandalar derhal kaldırılacak. Güvenlik ve kamu düzeni öncelikli olacak şekilde denetim artırılacak.

Bakanlığın açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meta ile yapılan görüşmeler sonucunda, Türkiye’nin dijital ortamda güvenliği artırmaya yönelik önemli kazanımlar elde edildiği belirtildi. Bakanlık, Instagram’ın 2 Ağustos'ta erişime kapatılmasının ardından süren görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına saygı duyulması konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı. Meta Platforms yetkililerinin talepleri kabul etmesiyle birlikte Instagram, 21.30 itibarıyla yeniden erişime açıldı.