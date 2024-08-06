Instagram'a getirilen erişim yasağı, sosyal medya kullanıcıları ve teknoloji dünyasında geniş bir yankı uyandırmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuda yapılan son görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, erişim yasağının ne zaman kalkabileceğine dair önemli bilgiler verdi ve sürecin detayları hakkında bilgi verdi.

Ciddi aşama kaydedildi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim yasağı ile ilgili olarak yürütülen görüşmelerde "ciddi bir aşama kaydettiklerini" duyurdu. Uraloğlu'nun açıklamasına göre, talep edilen düzenlemeler ve gerekliliklerin yerine getirilmesi durumunda Instagram erişiminin yeniden açılması mümkün olabilir. Bu, kullanıcılar ve sosyal medya platformları için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Taleplere cevap bekleniyor

Bakan Uraloğlu, engelin kaldırılması için belirli taleplerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu taleplerin neler olduğu hakkında detaylı bilgi verilmezken, sürecin ilerlemesi için sosyal medya platformu ile yapılan müzakerelerin ve teknik düzenlemelerin önemine vurgu yapıldı.

Instagram'a getirilen erişim yasağı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak ve endişeye neden olmuştu. Kullanıcılar, platformun tekrar erişime açılmasını ve normal sosyal medya etkileşimlerinin devam etmesini bekliyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, bu beklentileri karşılamak için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.