Instagram yetkilileri ve Türkiye'yi temsil eden bakanlar arasında bir düzine konuşma geçiyor, her an konu hakkında güncel haberler yayınlanıyor fakat kullanıcıların istediği sorunun cevabı bir türlü gelmiyor. "İnstagram ne zaman açılacak?"

Karne Medya Grubu'nun sahiplerinden Dilek Gündoğdu, "Aslında detoks oldu benim için, hatta kullanmamak bana keyif verdi çünkü çok fazla zaman harcağımı fark ettim orada. Ama işlerimiz için baya kötüydü çünkü iletişim kuramadık, insanlara ulaşamadık sektör gereği. Haber özgürlüğümüzün bir şekilde kısıtlandığını düşünüyorum" dedi.

Karne Medya Grubu'nun sahibi Eyüphan Gündoğdu ise, Instagram olmadan geçen günleri, "Para kazanamıyoruz, sorunumuz bu. Biz, Instagram'ı daha ticari kullanıyoruz, oradan gelen linkler, okuyucular daha önemli" şeklinde yorumladı.

Kimileri ticaret yapmak, kimileri para kazanmak ve kazandırmak, kimileri sadece eğlenmek, bizim gibi gazeteciler ise haberdar etmek için bir şekilde sosyal medyaya ihtiyaç duyuyor. Buradan yola çıktık ve Haber Ekspres Gazetesi'ne mikrofon uzattık, "Instagram olmadan bir gününüz nasıl geçti?"

Kamera-Kurgu: Berkant Özoktaş