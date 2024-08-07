Geçtiğimiz hafta Instagram'a getirilen erişim engeli, milyonlarca kullanıcıyı platformdan mahrum bıraktı. Sosyal medya devine getirilen bu kısıtlama, Türkiye'de hem toplumsal hem ekonomik hem de hukuki etkiler yarattı.

Alternatif arayışı başladı, TouchApp'a ilgi yükseldi

Instagram'ın erişim engeliyle birlikte, kullanıcılar alternatif sosyal medya platformları arayışına girdi. Alanya'da yaşayan Filistinli iki kardeş tarafından geliştirilen TouchApp, bu arayışa cevap veren yerli bir girişim olarak öne çıktı. Instagram ve X'e benzer içeriği ile dikkat çeken TouchApp, özellikle kişiselleştirme özelliği ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerikler tüketebiliyor ve kendi topluluklarını oluşturabiliyor.

"Zamanı faydalı geçireceklerinin garantisini veriyoruz"

TouchApp'in kurucusu İslam Faisal, Türkiye'de doğan bu uygulamanın dünya çapında sosyal iletişim anlayışını değiştirmeyi hedeflediğini belirtti. "TouchApp ile kullanıcılarımızın zamanını faydalı bir şekilde geçirmesini taahhüt ediyoruz. Ortak fikirli insanları buluşturan ve diğer sosyal medya platformlarından ayrışan bir platform yaratmak istedik," diyen Faisal, Türkiye'den dünya çapında yatırımcıların ilgisini çektiklerini de ifade etti.

Yatırımcılardan ilgi büyük

Türkiye'den büyük bir grup, TouchApp'in yüzde 10'luk hissesini yaklaşık 3 milyon dolara satın almak istedi ancak teklif kabul edilmedi. ABD'li Blossom Street Ventures ise uygulamanın tamamını 23 milyon dolara satın almak istedi, fakat bu teklif de geri çevrildi. Faisal, "Biz Türkiye'de bu işi büyütmek istiyoruz. Önce Türkiye'de, sonra ABD'de halka arz olmayı hedefliyoruz," dedi.

Sadece basın mensupları haber paylaşabilecek

Islam Faisal, TouchApp'te doğru bilgi paylaşımını sağlamak için basın mensuplarına özel hesaplar açtıklarını belirtti. Basın kartı veya kurum kartı ile doğrulanan kullanıcılar, platformda sadece 'basın hesabı' açarak haber paylaşabilecekler. Bu yöntemle, sadece basın mensuplarından haber akışı sağlanacak ve diğer sosyal medya mecralarında yaşanan yalan haberlerin önüne geçilecek.

Gelecek hedefleri

Faisal, "2026 yılında hedefimiz Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 30'unun TouchApp'te olmasını sağlamak. Alanya, teknoloji yatırımları için çok uygun bir yer. Bizim gibi girişimcileri Alanya’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz," dedi.

Hızla büyüyen yerli girişim

TouchApp, kullanıcı sayısı hızlı bir büyüme gösterdi. İslam Faisal, TouchApp'in kullanıcı deneyimini kişiselleştirerek sosyal medyada yeni bir dönem başlattığını vurguluyor. Uygulama, kişiselleştirilmiş içerik, topluluk oluşturma ve içerik değerlendirme özellikleri ile dikkat çekiyor.