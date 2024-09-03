Reels videolarında süre sınırına dikkat edin

Instagram, Reels videolarının süresini 90 saniyeden 180 saniyeye çıkardı, ancak 30-60 saniye arasında tutmak daha iyi etkileşim sağlıyor.

Algoritmayı anlamak ve uygulamak

Instagram’ın algoritması, ilgi alanınıza göre içerikleri sıralar. Gönderi popülerliği, etkileşim geçmişi ve post bilgileri önemli faktörlerdir.

Etkileşim odaklı içerikler oluşturun

Yüksek etkileşim oranları için sorular, çekilişler ve paylaşılabilir gönderiler oluşturun. Beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar etkileşiminizi artırır.

Gönderi zamanlaması

İçeriklerinizi doğru zamanlarda paylaşmak, organik erişiminizi artırabilir. Takipçilerinizin en aktif olduğu saatlerde gönderi yapın.

Doğru hashtag ve konum etiketleri kullanın

Hashtag’ler ve konum etiketleri içeriğinizin doğru kitleye ulaşmasını sağlar. Bu yöntemler ücretsiz ve etkili bir görünürlük sağlar.

Düzenli ve tutarlı paylaşım

Haftada 3-5 gönderi paylaşarak düzenli kalın. Tutarlılık, profilinizin aktif görünmesini sağlar.

Özgün ve yaratıcı içerik

Instagram, orijinal içerikleri yeniden paylaşılan içeriklere göre daha çok değerlendirir. Yaratıcı ve özgün içerikler oluşturun.

Trendleri takip edin

Trend olan müzik ve hashtag’leri kullanarak içeriğinizi geniş bir kitleye ulaştırın. Trendler, keşfet sayfasında yer alma şansınızı artırır.

Yüksek kaliteli içerik

Yüksek çözünürlüklü görseller ve ilgi çekici başlıklarla Keşfet sayfasında yer alma olasılığınızı artırabilirsiniz.

Etkileşim kurma

Diğer içeriklerle etkileşimde bulunarak algoritmaya ilgi duyduğunuzu gösterin. Bu, sizin içeriğinizi de Keşfet sayfasında gösterebilir.

İşletme veya içerik oluşturucu hesabı kullanın

İşletme hesapları, içerik performansınızı takip etmenizi ve stratejinizi buna göre ayarlamanızı sağlar.

Kitlenizle etkileşim kurun

Yorumlara ve mesajlara yanıt vererek aktif bir topluluk yönetimi oluşturun. Bu, etkileşiminizi ve görünürlüğünüzü artırır.