Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi, popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'a Türkiye genelinde erişim engeli getirdi. Başsavcılık, Roblox'un içeriklerinin kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu, ayrıca çocukların istismarına neden olabilecek unsurlar barındırdığını belirterek erişim engeli talebinde bulundu.

BTK kararı uygulayacak

Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi' ve 'Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi' hakkındaki kanun maddesi uyarınca erişim engeli kararı aldı. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanacak.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un Türkiye’de erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ile alınmıştır" ifadelerine yer verdi.