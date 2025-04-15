Marble İzmir Fuarı, 30. Yılında Rekor Katılım Sağladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ iş birliğiyle düzenlenen 30. Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9-12 Nisan tarihleri arasında küresel doğaltaş sektörünü İzmir'de bir araya getirdi. 150 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuar, 27 ülkeden 188 yabancı katılımcı ve Türkiye'nin 49 şehrinden firmaları ağırlayarak sektöre damgasını vurdu.

17 ülkeden alım heyeti, 1000’den fazla katılımcı

İtalya’dan Çin’e, Suudi Arabistan’dan Fransa’ya kadar 17 farklı ülkeden alım heyetinin ağırlandığı fuarda; toplamda 1000’i aşkın yerli ve yabancı firma yer aldı. Fuar, sadece ticari bağlantılar açısından değil, aynı zamanda İzmir’in ekonomisine ve uluslararası bilinirliğine büyük katkı sundu.

Cumalıoğlu: Marble İzmir, 50’nci ve 100’üncü yıllara ulaşacak

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuarın 30 yıllık geçmişinin yanı sıra ilk sergilemenin yapıldığı Kültürpark dönemini de kapsayarak aslında 35 yıllık bir geçmişi olduğunu vurguladı. “Siyasi ve ekonomik belirsizliklere rağmen bu yıl beklentilerin üzerine çıkan bir organizasyon gerçekleştirdik. Şimdi rotamızı 2026’ya çevirdik” diyen Cumalıoğlu, Marble İzmir’i uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

“Ticaret ataşelerimiz, uluslararası mermer ve makine üretici birlikleriyle temaslarımız sürüyor. Hedefimiz, bu fuarı 50’nci ve 100’üncü yıllarına taşımak.”

Hanifi Şimşek: “Bu fuar 85 milyonundur”

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Marble İzmir’in sektör için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“1989’da 77 milyon dolar olan ihracatımız, bugün 2 milyar doların üzerine çıktı. Bu başarıda Marble İzmir’in yeri büyük. 2026 yılı için şimdiden düğmeye bastık. Fuar, 85 milyonun fuarıdır.”