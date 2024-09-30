UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu maçlar devam ediyor. Inter, sahasında Kızılyıldız ile ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu kritik maçın detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Inter - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter ve Kızılyıldız'ın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Maç 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Inter ile Kızılyıldız arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.