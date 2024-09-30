Uşak'ın Banaz ilçesinde, Karaköse köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, yangın, dün henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda yangın söndürme desteği

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve helikopter sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangın, 21. saatinde kontrol altına alındı.

Şu an için soğutma çalışmaları devam ediyor.