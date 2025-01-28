Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında heyecan sürüyor. Inter, son 16 turuna direkt katılma hedefiyle sahaya çıkarken, güçlü rakibi Monaco da üst tura yükselme şansını artırmayı amaçlıyor.

Inter’de Hakan ve Acerbi yok

Inter’de sakatlığı devam eden Acerbi ile tam hazır olmayan Hakan Çalhanoğlu maç kadrosuna alınmadı. Çalhanoğlu’nun Serie A’daki Milan derbisinde de ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Milli oyuncunun yerine Monaco karşısında Zielinski veya Asllani’nin forma giyeceği düşünülüyor.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak Çarşamba

Saat: 23:00

Yayın: Tabii Spor

Inter - Monaco muhtemel 11’ler

Inter: Onana; Dumfries, Bastoni, De Vrij, Darmian; Barella, Asllani, Mkhitaryan; Dimarco, Lautaro, Thuram

Monaco: Köhn; Vanderson, Maripán, Disasi, Henrique; Fofana, Camara; Minamino, Ben Yedder, Golovin; Balogun

San Siro’da oynanacak bu kritik maçta her iki takımın da üst tura yükselmek için sahaya tüm gücünü koyması bekleniyor.