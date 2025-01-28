Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan Grand Kartal Otel'in Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras ve müdür Zeki Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

Aras, yangının çok yoğun olması nedeniyle ikaz butonlarına basamadığını, o anda hiçbir şey düşünemediğini savundu. “Grand Kartal Otel’i denetim yetkisi kimde?” tartışması sürerken, otel müdürü Zeki Yılmaz ise Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğünün düzenli olarak denetim yaptığını, otel sahibi Halit Ergül'ün otelde yapılan “denetimlerden” haberinin olduğunu ifade etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı. Soruşturma süreci devam ederken Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras, ifadesinde bilişim sistemleri mezunu olduğunu ve Gazelle Otel'e 2012'de girdiğini, burada rezervasyonlara baktığını, aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğu için bilgisayar işlerini de yaptığını kaydetti.

Her kış Grand Otel'e çıktığını, burada genel müdür olarak görev yaptığını belirten Aras, “Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Rezervasyonları kontrol ederim. Oteldeki denetimleri muhasebeciler yapar. Sezon başında İl Sağlıktan gelirler, onlarla denetim yaparlar. Özel İdareden gelirler, yine onlarla denetim yaparlar. Turizm Bakanlığından geliyorlar, yine muhasebeciler Turizm Bakanlığından gelen kişilere refakat ederler. Otelin denetmenlerine muhasebeci rehberlik eder. Otel müdürü, bunlara refakat eder. Otel müdürü Zeki Yılmaz'dır. Otel müdürü daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar” dedi.

“İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu”

Aras, otelin 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlendiğini ifade etti:

“Turizm Bakanlığından gelenler, oteli her yönüyle denetlediler. Ben genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi oldu. Bu denetim 5-6 saat sürmüştür. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumluyum, damat olduğum için oradayım.”

Aras, çok üzgün olduğunu belirterek, “Yangın sırasında oteldeydim. Yedinci kattaydım, kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı, 'Yangın var.' denildiğini duydum. Kapıyı açtım. Telefonum bir daha çaldı. Kat sorumlusu arıyordu. Yangın olduğunu söyledi. Restoranda başladığını ifade etti. Merdivenlerden indim, dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Turizm Bakanlığı denetim yaptı, eksiklik bulunmadı”

Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz ise söz konusu otelde, Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü düzenli olarak kendi alanlarıyla ilgili denetim yaptığını, otel sahibi Halit Ergül'ün otelde yapılan “denetimlerden” haberinin olduğunu söyledi. Yangın meydana geldiğinde Grand Kartal Oteli'nin 9. katında, 9050 numaralı odada kaldığını belirten Yılmaz, şunları ifade etti:

“Koridordan sesler duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonum aranarak otelin 4. katında yangın çıktığı haber verildi. Hızlı bir şekilde odadan çıkarak yangın merdivenini kullanıp 4. kata indim. 9. katta odadan çıktığım anda dumanlar vardı ancak yangını bizzat görmedim. 4.kata indiğimde, yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım. Ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istedim. Ancak dumanın çok yoğun olması ve içeride kimseyi görememem sebebiyle 5. kattaki resepsiyon kısmına çıkmayı denedim. İki kez merdivenle çıkmaya çalıştım fakat yoğun duman nedeniyle başarılı olamadım. Daha sonra, merdivenlerden 3. kata indim. 3. katta gördüğüm bir grup kalabalığı, 1. katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim. Ardından odaları gezerek kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra kendim de otelden dışarı çıktım. Otel ile ilgili güvenlik ve diğer tüm önlemler, otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras tarafından takip edilmektedir. Ben de bu süreçlerde Emir Aras'a yardımcı olmaktayım. Otel sahibi Halit Ergül'ün, bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu otelde, Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü düzenli olarak kendi alanlarıyla ilgili denetim yapmaktadır. En son denetim, 2024 yılının aralık ayında, sezon açıldıktan birkaç gün sonra Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde, nitelikli bir eksiklik bulunmamıştır. Ancak, engelli odasının olmaması, çamaşırhanede halının bulunması ve kazan dairesinden koku gelmesi nedeniyle bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Bunun dışında herhangi bir eksiklik hatırlamıyorum.”

“Otelde yağmurlama sistemi bulunmamaktadır”

Turizm Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde duman sensörü, yangın merdiveni ve yangın hortumlarında sorun tespit edilmediğini belirten Müdür Yılmaz, “Otelde bulunan duman sensörleri, yangın merdivenleri, katlardaki yangın tüpleri ve yangın hortumları, son denetimde Turizm Bakanlığı tarafından incelenmiştir. Bu denetimde herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Otelde yağmurlama sistemi bulunmamaktadır. Duman sensörleri, yangın tüpleri ve yangın hortumlarından, otelin teknik personeli olan Hüseyin Bey sorumludur. Şu an soyadını hatırlamıyorum. Yangın merdivenlerinde, afet anında kaçışı engelleyecek herhangi bir eşyanın bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Bu tür malzemelerin rutin kontrolleri, teknik personel Hüseyin Bey tarafından yapılmaktadır. Bu sezonun başında da bu kontroller gerçekleştirilmiştir. Yangın sırasında, yangın dedektörleri çalışıyordu. Zaman zaman teknik personelle birlikte bu denetimleri yapıyordum. Gösterilen video, otelin 4. katında bulunan restoran kısmına aittir. Videoda görülen dumanın çıktığı yer, “show” olarak tabir edilen ve kahvaltılarda omlet ve yumurta gibi yiyeceklerin hazırlandığı alandır. Bu alan, mutfak ve orada çalışan aşçılara aittir. Show alanında, ısıtma ve pişirme işlemleri için kullanılan cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazların fişlerinin, normal şartlarda takılı olmaması gerekir; yalnızca kullanılacağı zaman fişin takılması gereklidir. Aşçıbaşının olay tarihinde bu alan için kimi görevlendirdiğini bilmiyorum. Meydana gelen yangın olayında, Grand Kartal Otel isimli işletmede alınması gereken tedbirler konusunda benim herhangi bir kusurum olup olmadığını bilemiyorum” dedi.