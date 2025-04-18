Turgutlu Belediyesi, Selvilitepe ve Kurtuluş Mahallelerinde eş zamanlı olarak yol yenileme ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmalara dair açıklamalarda bulunarak, tüm çalışmaların Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağını müjdeledi.

Selvilitepe mahallesindeki altyapı ve üstyapı çalışmaları

Turgutlu'nun en kalabalık mahallesi olan Selvilitepe’de altyapı sorunları çözülürken, üstyapı yenileme çalışmalarına hız verildi. Başkan Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in desteğiyle altyapı sorunlarının çözüldüğünü ve üstyapı çalışmalarının hızla tamamlandığını belirtti. Akın, Selvilitepe Mahallesi’nde 12 bin m²'lik bir yol ve kaldırım yenileme çalışması yapıldığını ifade etti.

Kurtuluş Mahallesi’ndeki yenilikçi çalışmalar

Geçtiğimiz beş yıl içinde Kurtuluş Mahallesi'nde birçok yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Hatuniye Sokak'ta altyapı tamamlanırken, yolların da yenilenmesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Başkan Akın, bu sokağın da Kurban Bayramı'na kadar tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Başkan Akın: “Hemşehrilerimize müjde veriyorum”

Başkan Akın, “Selvilitepe Mahallesi'nde 8 bin m² yol, 4 bin m² kaldırım yapıyoruz. Hemşehrilerimiz, Kurban Bayramı’ndan önce yeni yollarına ve sağlıklı içme sularına kavuşacak. Aynı şekilde Kurtuluş Mahallesi’nde de büyük bir yenilik yapıyoruz” dedi.