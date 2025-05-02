Inter ile Verona, 3 Mayıs Cumartesi günü Serie A'da karşılaşıyor. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter - Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Inter ile Verona karşı karşıya geliyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 21:45. Sporseverler, mücadeleyi S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından şifreli olarak izleyebilecek.

Inter - Verona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Inter ile Verona arasında oynanacak Serie A maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

S Sport Plus, internet üzerinden şifreli yayın yapan dijital platformdur. Maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus uygulaması veya web sitesi üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.

S Sport 2 şu platformlardan izlenebilir:

Kablo TV: 241. kanal

Tivibu: 74. kanal

Turkcell TV+: 78. kanal

Vodafone TV: 12. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de şifreli olarak izlenebilir.

Maç Inter vs Verona Tarih 3 Mayıs 2025 Cumartesi Saat 21:45 Yayıncı S Sport Plus, S Sport 2 Stadyum Giuseppe Meazza, Milano

Inter - Verona maçı nerede oynanacak?

Inter ve Verona arasındaki Serie A mücadelesi, İtalya'nın Milano kentinde yer alan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.