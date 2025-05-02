Inter ile Verona, 3 Mayıs Cumartesi günü Serie A'da karşılaşıyor. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Inter - Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Inter ile Verona karşı karşıya geliyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 21:45. Sporseverler, mücadeleyi S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından şifreli olarak izleyebilecek.
Inter - Verona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Inter ile Verona arasında oynanacak Serie A maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
S Sport Plus, internet üzerinden şifreli yayın yapan dijital platformdur. Maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus uygulaması veya web sitesi üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.
S Sport 2 şu platformlardan izlenebilir:
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Kablo TV: 241. kanal
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Tivibu: 74. kanal
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Turkcell TV+: 78. kanal
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Vodafone TV: 12. kanal
Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de şifreli olarak izlenebilir.
|Maç
|Inter vs Verona
|Tarih
|3 Mayıs 2025 Cumartesi
|Saat
|21:45
|Yayıncı
|S Sport Plus, S Sport 2
|Stadyum
|Giuseppe Meazza, Milano
Inter - Verona maçı nerede oynanacak?
Inter ve Verona arasındaki Serie A mücadelesi, İtalya'nın Milano kentinde yer alan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.