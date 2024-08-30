Kırıkkale’de, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Avustralya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan İnterpol tarafından aranan H.C., Kırıkkale şehir merkezinde yapılan denetimlerde gözaltına alındı.

Sınır dışı edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında, H.C.'nin şehir merkezinde olduğu tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda gözaltına alınan H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı.