Popüler animasyon serisi Invincible, 6 Şubat 2025'te 3. sezonuyla dönüyor. Serinin 22. yıldönümünde kutlamalar yapılırken, yeni sezonun seslendirme kadrosuna katılan ünlü isimler de açıklandı.

Yeni kadroda kimler var?

Dizinin 3. sezonunda seslendirme ekibine dokuz yeni isim eklendi. İşte kadroya dahil olan oyuncular ve seslendirecekleri karakterler:

Simu Liu: Süper kötü Paul Cha/Multi-Paul

Aaron Paul: Powerplex ya da Jessica Duvall’ın kardeşi Scott Duvall

Kate Mara: Scott’ın eşi Becky

Xolo Maridueña: Dropkick/Fightmaster

Christian Convery: Oliver

Tzi Ma: Bay Liu

John DiMaggio: Fil

Jonathan Banks: Seslendireceği karakter henüz açıklanmadı.

Doug Bradley: Seslendireceği karakter henüz açıklanmadı.

Bu isimler, dizinin ana kadrosunda yer alan Steven Yeun (Mark Grayson/Invincible), J.K. Simmons (Nolan Grayson/Omni-Man) ve Sandra Oh (Deborah Grayson) gibi yıldız oyuncularla birlikte çalışacak.

Serinin hikayesi ve önceki sezonlar

Invincible, süper kahramanların bulunduğu bir dünyada Mark Grayson’ın hikayesini anlatıyor. Başlangıçta sıradan bir genç gibi görünen Mark, süper güçlü Omni-Man’in (Nolan Grayson) oğludur. Ancak Mark, güçlerini kazanmaya başladığında babasının Dünya’yı fethetmek için geldiğini öğrenir. Bu gerçekle yüzleşen Mark, insanlığı ve sevdiklerini korumak için babasına karşı koyar.

Dizi, Mart 2021’de Amazon Prime Video’da gösterime girdi. İlk sezon Nisan 2021’de tamamlandı. İkinci sezon iki parça halinde yayınlandı; Kasım 2023 ve Mart-Nisan 2024. Ayrıca Temmuz 2023’te Invincible Special adında bir yan içerik de hayranlarla buluştu.

3. sezondan beklentiler

22 Ocak 2003’te Image Comics tarafından yayımlanmaya başlayan çizgi roman serisi, Robert Kirkman, Cory Walker ve Ryan Ottley’nin imzasını taşıyor. Animasyon dizisinin resmi sosyal medya hesapları, çizgi romanın 22. yıldönümünü kutlarken, yeni sezon için de heyecan verici paylaşımlar yaptı.

Yeni sezonda Simu Liu, Aaron Paul ve Kate Mara gibi isimlerin eklenmesiyle hikayenin daha da zenginleşmesi bekleniyor. Özellikle, Jonathan Banks ve Doug Bradley’nin seslendireceği gizemli karakterler hakkında spekülasyonlar sürüyor.

Invincible 3. sezon, 6 Şubat 2025’te Amazon Prime Video’da izleyicilerle buluşacak.