IOC'den sert açıklamalar

IOC sözcüsü Mark Adams, testlerin "meşru" olmadığını belirterek, testlerin yöntemini ve sürecini eleştirdi. Adams, testlerin gecikmeli ve keyfi olarak yapıldığını vurgulayarak, "Testlerin geçici doğası ve süreci meşru değildir" dedi. IOC, IBA'nın boks yönetim organı statüsünü geçtiğimiz yıl kaldırmış ve Paris Olimpiyatları'nın boks müsabakalarından sorumlu hale gelmişti.

IBA ile gerginlik artıyor

Gerginlik, Cezayirli Khelif'in 16. tur ağır sıklet maçında rakibi Angela Carini'ye uyguladığı yoğun saldırının ardından daha da arttı. IBA, Carini'ye 50 bin dolar ödül ödeyeceğini açıkladı, bu da IOC ile yaşanan anlaşmazlığı daha da derinleştirdi.

Tayvan cumhurbaşkanından destek

Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, Lin Yu-ting'in Olimpiyatlardaki başarısını desteklediğini ve Tayvan halkının iftiralara karşı öfkesini dile getirdi. IOC Başkanı Thomas Bach, IBA'yı Olimpiyat kurumuna karşı bir karalama kampanyası yürütmekle suçlarken, IBA Başkanı Umar Kremlev sosyal medyada karşı yorumlarda bulundu.

IOC'den uyarı

IOC, ulusal boks federasyonlarına yeni bir küresel yönetim organı oluşturma çağrısında bulunurken, aksi takdirde 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın risk altında olabileceğini belirtti.

Testler hakkında şüpheler

Adams, testlerin boks dünya şampiyonasının ortasında yapılmasının adil ve doğru olmadığını ifade etti. Khelif'in babası Amar, kızının başarılarını desteklediğini belirtti.