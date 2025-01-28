Apple, iOS 18.3 güncellemesiyle, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan birkaç önemli değişiklik ve yeni özellik sundu. İşte dikkat çeken bazı yenilikler:

Kamera Kontrolü ile Görsel Yapay Zeka: Kullanıcılar, posterler veya el ilanlarından etkinlikleri Takvim'e kolayca ekleyebilecekler. Ayrıca, bitkiler ve hayvanlar daha kolay tanımlanabilecek.

Bildirim Özeti Güncellemesi: Bildirim özetlerinin stilinde yapılan değişiklikle, italik metin ve glifler ile diğer bildirimlerden daha iyi ayırt edilmesi sağlanacak. Ancak, haber ve eğlence uygulamalarındaki bildirim özetleri geçici olarak devre dışı bırakılacak.

Kilit Ekranından Kolay Yönetim: Kilit ekranında bildirim özetlerini kolayca yönetme imkanı, iPhone 16 ve iPhone 15 Pro-Pro Max modellerinde kullanılabilir olacak.

Hata düzeltmeleri

iOS 18.3 ile birlikte gelen bazı önemli hata düzeltmeleri de dikkat çekiyor:

Hesap Makinesi Hatası: Eşittir işareti tekrar dokunulduğunda, önceki matematiksel işlem doğru şekilde tekrar edilecek.

Siri İsteği Sorunu: Yazılı Siri isteği başlatıldığında klavyenin kaybolması sorunu çözüldü.

Apple Music Sorunu: Apple Music kapatıldıktan sonra şarkının çalmaya devam etmesi sorunu düzeltildi.