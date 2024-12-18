Yeni yıla sayılı günler kala, asgari ücrete yapılacak zam konusu gündemi belirlemeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararını merakla beklerken, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan araştırma, İstanbulluların asgari ücretle ilgili beklentilerini ortaya koydu. İPA'nın yayımladığı Kasım 2024 İstanbul Barometresi verilerine göre, İstanbul'da yaşayanlar 2025'te geçerli olacak asgari ücretin 33.406 TL olması gerektiğini düşünüyor.

İstanbul'un en önemli sorunları ve ekonomik durum

İPA'nın araştırması, İstanbul'da yaşayanların gündemini ve ekonomik beklentilerini de gözler önüne serdi. Eğitim, meslek ve gelir düzeyine göre belirlenen 8 farklı kategoriden seçilen 1.001 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları, şehrin en büyük üç sorununun trafik, ekonomik sıkıntılar ve sığınmacılar olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 60,4'ü trafik sorununu, yüzde 55’i ise ekonomik sıkıntıları birinci sırada yer alırken, sığınmacılar ise yüzde 44 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kredi kartı kullanımı ve ödeme alışkanlıkları: Borçlar artıyor

Araştırma, İstanbulluların kredi kartı kullanımı ve ödeme alışkanlıklarına dair çarpıcı veriler de sundu. Kredi kartı kullanıcılarının sadece yüzde 41,2’si borcunun tamamını ödeyebiliyor, yüzde 34,8’i ise yalnızca asgari tutarı karşılayabiliyor. Geçen aya kıyasla, borç ödeme alışkanlıklarında küçük değişiklikler gözlendi. Ekim ayında borcunu tamamlayanların oranı yüzde 41,7 iken, borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı yüzde 9,9’du.

Geçim zorlukları ve birikim yapma: Zorlu ekonomik durum

Katılımcıların ekonomik durumlarına dair beyanları da dikkat çekti. Yüzde 29,4'ü bazı ödemelerini yapamadığını ve borca girdiğini belirtirken, yüzde 11,5’i "geçinemiyorum" dedi. Diğer yandan, birikim yapabilenlerin yüzde 60,3'ü altın, yüzde 18,7’si hisse senedi ve yüzde 16,9’u döviz yatırımını tercih etti. Kripto paralara olan güven ise oldukça düşük; katılımcıların yüzde 63,5’i bu yatırım aracını güvenli bulmuyor.

İstanbullular ekonomik durumdan endişeli

Araştırmaya göre, İstanbullular geleceğe dair karamsar bir tablo çiziyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu, önümüzdeki altı ayda ekonomik koşulların daha da zorlaşacağını düşünüyor. Yüzde 69,9'u işsizliğin artacağı, yüzde 78,9'u döviz kurlarının yükseleceği, yüzde 69,7’si ise enflasyonun daha da yükseleceği tahmininde bulunuyor.

Asgari ücret beklentisi: 33.406 TL

İPA'nın araştırmasında, 2025 yılı için asgari ücret beklentisi ise dikkat çekti. İstanbullular, ortalama 33.406 TL'lik bir asgari ücretin uygulanmasını bekliyor.