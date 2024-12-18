Marmara Denizi’nde 2021 yılında yaşanan yoğun müsilaj (deniz salyası) sorunu, aradan geçen iki yıla rağmen etkisini sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden bilim insanları, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İzmit Körfezi Gebze Eskihisar açıklarında yaptıkları incelemelerde müsilaj tabakalarına rastladı.

"Üzerimize düşen görevi yapmazsak..."

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi’nin hızlı bir çöküşe doğru ilerlediğini vurgulayarak, “Üzerimize düşen görevi yapmazsak bu süreci durdurmak çok zor olacak” dedi. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ise, “Ne yazık ki, deniz genelinde müsilajla ilgili olumsuz gelişmeleri görmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

22 metrede 10 metre kalınlığında tabaka

İstanbul Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, fakülteye ait R/V YUNUS-S araştırma gemisi ile Marmara Denizi’nde dip yüzeyinde incelemeler yaptı. Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında, 22 metre derinlikte karşılaşılan 10 metre kalınlığındaki müsilaj tabakası, araştırmacıları şaşkına çevirdi. Bu tür yoğun bir tabakanın genellikle 300 metre derinlikte görülmesi beklenirken, yüzeye bu kadar yakın bir alanda bulunması, sorunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

İzmit Körfezi’nde müsilaj görüntüleri

Bir diğer araştırma ekibi ise geçtiğimiz hafta İzmit Körfezi’nde, Gebze Eskihisar bölgesinde incelemelerde bulundu. 10-15 metre derinliklerde kümelenmiş halde müsilaj tespit eden bilim insanları, dalgıç kameralarıyla durumu görüntüledi.

Marmara’nın çöküşü uyarısı

Uzmanlar, Marmara Denizi’nin ekosisteminin korunması için atık su arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi, endüstriyel kirliliğin azaltılması ve balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiğini belirtti. Eğer bu önlemler alınmazsa, denizin çölleşme sürecine gireceği ve geri dönüşü olmayan bir ekolojik kayba neden olabileceği ifade edildi.

"Marmara Denizi'nde müsilajın kaybolduğu hissiyatına kapıldık"

Marmaraereğlisi açıklarında çalışma yapan araştırma grubunun başkanı ve İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Marmara aslında hidrodinamik ve ekolojik yapılarıyla çok özel bir deniz. Karadeniz ve Ege Denizi arasında bir bağlantı rolü de üstleniyor. Doğal olarak pek çok tür için de bir geçiş ve göç yolu özelliği taşıyor. Fakat pek çok baskının da altında. Marmara Denizi'nde pek çok antropojenik yani insan, kirlilik, balıkçılık, kıyı tahribatı gibi pek çok baskıdan dolayı biyoçeşitliliği ve su kalitesi yönünde azalmalar söz konusu. Bahsettiğim baskıların bir sonucu olarak Marmara Denizi'nde 2021 yılında bir müsilaj oluşmuştu. Müsilajı, 'ekolojik felaket' olarak isimlendirdik. Müsilaj dediğimiz olay yaklaşık 6 ay kadar sürdü. Müsilaj dünyanın pek çok yerinde, sorunlu bölgelerde gözleniyor. Ama bu kadar uzun sürmesi Marmara Denizi'nin ne kadar çok baskı altında olduğunu ve sorunlar yaşadığını bize gösterdi. Sonrasında Marmara Denizi'nden müsilajın kaybolduğu hissiyatına kapıldık. Aslında daha doğrusu genel olarak yöneticiler böyle bir hissiyata kapıldı. Çünkü biz her zaman için bu sorunun potansiyel olduğunu ve koşullar yine aynı şekilde bir araya geldiğinde bu müsilajın cereyan edebileceğini ifade ediyorduk" dedi.

"Bir müsilaj tabakasının içinden geçtiğimizi fark ettik"

Marmara Denizi'nin durumuyla ilgili yaz sonundan bu yana dalgıçlar ve balıkçılardan bilgiler aldıklarını, düzenli olarak yaptıkları örneklemelerde de sapmalar tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. İşinibilir Okyar, "Fakülte olarak Marmara Denizi'nin dibindeki yaşam hangi koşullarda? Değişim var mı? Yaşanan bu sorunlara bağlı olarak tamamen çölleşti mi? Bunları görmek adına derin deniz biyoçeşitliliğini takip ettiğimiz bir çalışmamız vardı. Bu çalışmada denizde ROV dediğimiz uzaktan görüntüleme cihazını kullanıyoruz. Ekosistem veya canlıya zarar vermeden suyun altından görüntü alıyoruz. Marmaraereğlisi taraflarında Marmara Denizi'nden görüntü örneği alırken, dibe geldiğinizi düşündük. Yani aslında doğrusu, 300 metrelik bir yerde dibe geldiğimiz düşündük. Çünkü görüntü bize öyle bir hissiyat verdi. Dip gibi bir yapı belirdi. Sonrasında ROV'u tamamen yine dibe değsin diyerek bıraktığımızda inmeye devam ettiğini gördük. Bu görüntüde bir müsilaj tabakasının içinden geçtiğinizi fark ettik" diye konuştu.

Marmara Denizi'nde 2021 yılında yaşananların benzeri bir müsilaj yayılması olduğunu belirten Prof. Dr. İşinibilir Okyar, "Bir dalgıcın Beylerbeyi civarlarında kaydettiği su altı videosunda yoğun bir müsilaj görüntüsü saptadık. Defalarca gereken tedbirlerin alınmasını, ileri biyolojik arıtımların yapılması, derin deşarj olayının kaldırılması, kıyısal tahribatların yapılmaması gerektiği söylüyoruz. Üzerimize düşen görevi yapmazsak Marmara Denizi, ne yazık ki çok hızlı bir şekilde bir çöküşe doğru gidiyor. Marmara Denizi'nin çöküşe gitmesi, böyle muazzam bir ekosisteminin yıkılması, çevresel pek çok ekosisteme de zarar verecektir. Etrafında zaten çok yoğun bir nüfusun olduğu şehirler yaşıyor. Doğal olarak insan nüfusunu da etkileyecek bir sorun olabilir. Müsilajla birlikte balık stoklarında bir zarar olacak. Azalmaya bağlı olarak veya müsilajın içermiş olduğu patolojik bakterilerden dolayı insan sağlığını tehdit eder durumlarını da tekrar olması söz konusu. En kısa zamanda bu sorunun çözülmesi gereği yönünde tekrar ilgili kurumlarla toplantıların yapılarak acil önlem kararlarının alınması gerektiğini düşünüyorum ki zaten bununla ilgili 2021 yılında alınması gereken yapılması gereken kararlar alındı. Müsilaj bilim kurulu bir rapor yazdı bunla ilgili ilgili ve önerileri de sundu. Bu önerilerin ve tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bütün Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerekir"

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ise halen müsilajın var olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışmada, özellikle 10, 15 metre derinlikte kümelenmiş halde agregalar biçiminde muhtemelen rüzgarların etkisiyle batıdan doğuya doğru hareketlerini gözledik. Elbette rüzgarların ve akıntıların etkisiyle yön değiştirmesi mümkündür. Dolayısıyla da Marmara Denizi'nin herhangi bir yerinde oluşmuş olan müsilajın yine herhangi bir yerinde görünmesi, birikim göstermesi mümkün olabilir. O bakımdan da bütün Marmara Denizi’ni kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması, sürdürülmesi gerekir" dedi.

"En büyük etkenlerden biri evlerden kaynaklanan deşarjların artarak devam etmesi"

Müsilaj ile mücadelede çok ciddi çalışmalar yapıldığını, Marmara Denizi’nin özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğini de söyleyen Prof. Dr. Ergül, “Bunlar elbette çok isabetli kararlardı ancak yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda da büyük ölçüde bölgede nüfusun çok yoğun olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalar başladığında hatırladığımız kadarıyla bütün Marmara Bölgesi için nüfus 25 milyon civarındaydı. Geçtiğimiz hafta açıklanan TÜİK verilerine göre bu rakam 27,2 milyona yükseldi. Dolayısıyla belki müsilajın varlığını sürdürmesindeki en büyük etkenlerden biri özellikle evlerden kaynaklanan deşarjların artarak devam etmesi. O bakımdan uzun vadeli tedbirler alınması, nüfusun ülke genelinde yeniden yapılanmasıyla ilgili çalışmalar yapılması, demografik dağılımın değiştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu elbette çok kolay bir şey değil; 10, 20, 30 yıllık perspektiflerde düşünülmesi, hesaplanması gereken bir husus ancak bir an önce başlanması gerekiyor. Çünkü mevcut koşullarda denizin, özellikle etrafındaki atık sulardan kaynaklanan yükü kaldıramadığını görüyoruz" diye konuştu.

"Deniz genelinde müsilajla ilgili olumsuz gelişmeleri görüyoruz"

6 Haziran’da Gebze ilçesindeki Eskihisar Sahili’ne canlı popülasyonun artırılması için bırakılan yapay resifler ilişkin Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, “Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz de teknik çalışmalarını sürdürüyorlar. Aşağı yukarı her ay ya da 15 günde 1 sürekli dalışlar yapıyoruz. Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde de bu dalış çalışmalarını yapıyoruz ve su altı görüntüler alıyoruz. Ne yazık ki bütün deniz genelinde müsilajla ilgili olumsuz gelişmeleri görüyoruz. Bizim sürdürdüğümüz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği yapay resif çalışmaları bölgenin rehabilitasyonuna katkı sağlamasını umduğumuz çalışmalar. O konuyla ilgili teknik olarak izleme çalışmaları yapıyoruz; diğer yandan da bölge için yararlarını test ediyoruz. Evsel atık sular başta olmak üzere bölgeye olan deşarjların devam etmesi bir sorun olarak varlığını hissettirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu modellerin çalışmadığını ne yazık ki tecrübe ediyoruz"

Marmara Denizi’nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesine ilişkin konuşan Prof. Dr. Ergül, "Bu büyük ölçüde olumsuz hususlara neden olan girdilerin azaltılmasına sağlayacak bir önlem ve o bakımdan çok faydalı. Devam etmesinde de fayda görüyorum ancak nüfusun fazla olması ve zaruri deşarjların hala devam ediyor olması alınan bütün önlemlere rağmen denizin kendisini rehabilite etmesi için yeterli fırsatı vermiyor. Yani yapılan modelleme çalışmaları 5-6 yılda denizin kendini rehabilite edebileceğini gösteriyor ancak atık girdilerinin devam etmesi durumunda bu modellerin çalışmadığını ne yazık ki tecrübe ediyoruz. Bizim sorunumuzun kökeninde büyük ölçüde dar bir alandaki yerleşim bölgesinde ve bir iç denizin etrafında çok fazla nüfusun bulunması yatıyor. Onun için yetkililerin ivedilikle bu konuda girişimler başlatması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Marmara Denizi'nin kıymetini bilmemiz lazım"

Marmara Denizi’nin önemine de değinen Prof. Dr. Ergül, “Marmara Denizi'nin önemli özelliklerinden bir tanesi de tek bir ülkenin sınırları içerisinde yer alan dünyadaki tek deniz olması. O bakımdan kıymetini bilmemiz lazım ve varlığını sürdürmesi için de ülke olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Elbette Karadeniz'den ya da Akdeniz'den girdiler söz konusudur ancak büyük ölçüde ve etrafındaki çeşitli kaynaklardan gelen atık su deşarjlarının fazla olması bugün yaşadığımız sorunların kökeninde yatmaktadır" ifadelerini kullandı.