Ankara’daki görüşmede; sağlık turizmi, kültürel mirasın korunması, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT), yaşlı bakım hizmetleri, helal sağlık turizmi ve sağlık yatırımları alanlarında iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, nakil hasta hizmetleri, kanser tedavisinde geleneksel destek uygulamaları, evde bakım sistemleri ve uluslararası yaşlı bakım modelleri konularında geliştirilebilecek ortak projeler gündeme geldi.

Heyet, sağlık ve kültür ekseninde yürütülecek bu çalışmaların Türk dünyasında sürdürülebilir fayda ve dayanışma sağlayacağına vurgu yaptı.

Ziyarette konuşan SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, sağlık turizminin yalnızca tedavi odaklı bir alan olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık turizmi, aynı zamanda kültür, miras ve insani değerler ekseninde gelişen bir diplomasi alanıdır. TÜRKSOY’un kültürel birikimiyle, sağlık diplomasisini kültürel mirasın tanıtımıyla birleştirmek istiyoruz.”

Görüşme kapsamında, Türk dünyasının sağlık, kültür ve turizm alanlarındaki ortak değerlerini öne çıkaracak sergiler, kültürel etkinlikler ve uluslararası kongre iş birlikleri için ön görüşmeler yapıldı.

Ziyaretin sonunda taraflar, sağlık, kültür ve yatırım alanlarında ortak projelerle Türk dünyasında kalıcı köprüler kurma yönünde mutabık kaldı.

Yer: TÜRKSOY Genel Merkezi – Ankara

Heyet: SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Tarih: Ekim 2025