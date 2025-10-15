Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecine dair yaptığı açıklamalar sonrası, vatandaşlar iPhone 13, 12 ve 11 5G destekliyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bakan Uraloğlu, 5G’nin ilk olarak 2026 Nisan ayında faaliyete geçeceğini duyurdu.

5G Türkiye’de ne zaman kullanılacak?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G teknolojisinin ilk etapta nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

İlk sinyallerin 2026 Nisan ayının başında alınacağını belirten Uraloğlu, 5G’nin öncelikli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde aktif hale geleceğini ifade etti.

iPhone 13, 12 ve 11 modelleri 5G destekliyor mu?

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 12 ve iPhone 13 serilerinin tamamı 5G bağlantısını destekliyor. Ancak iPhone 11 ve önceki sürümler 5G desteğine sahip değil; bu modeller yalnızca 4G/LTE teknolojisini kullanabiliyor.

5G destekleyen iPhone modelleri

Apple’ın resmi teknik verilerine göre, iPhone 12 serisiyle birlikte tüm yeni modeller 5G özelliğini destekliyor.

Aşağıda 5G destekli iPhone modellerinin tam listesi yer alıyor:

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Air

iPhone SE (3. Nesil, 2022)

5G desteğini nasıl kontrol edebilirsiniz?

Kullanıcılar, iPhone cihazlarında Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri menüsüne giderek 5G seçeneğini kontrol edebilir. Bu menüde “5G Açık” veya “5G Otomatik” seçeneği görünüyorsa cihazınız 5G uyumludur.