İzmir’de her yıl büyük ilgi gören kitap fuarı için geri sayım başladı. Bu yıl altıncı kez düzenlenecek İzmir Kitap Fuarı 2025, 17 Ekim’de Kültürpark’ta kapılarını açacak. Fuar, 26 Ekim 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

6. İzmir Kitap Fuarı başlıyor

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Kültürpark, bu yıl da binlerce kitapseveri ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir Kitap Fuarı 2025, 17-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca her gün farklı yazarlar imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluşacak. Ziyaretçiler, 10 gün sürecek fuar süresince ücretsiz olarak tüm etkinliklere katılabilecek.

İzmir Kitap Fuarı 2025 ziyaret saatleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen fuar, resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre her gün 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kültürpark alanında kurulacak stantlarda yayınevleri, yazarlar ve kitap dostları bir araya gelecek. Hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatlerinde herhangi bir fark bulunmuyor.

Etkinlik programı ve imza günleri

Fuar süresince gerçekleştirilecek imza törenleri ve söyleşilerin programı, İzmir Kitap Fuarı’nın resmi web sitesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.

Katılımcı yayınevleri, yazar listeleri ve detaylı etkinlik takvimi fuar öncesinde açıklanacak.